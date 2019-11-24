Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года

Спортивные союзы выдвинули кандидатуры спортсменок, в их числе теннисистка Анетт Контавейт, борец Эпп Мяэ, фристайлер Келли Сильдару, баскетболист 3*3 Анника Кёстер и ориентировщица Пийбе Таммемяэ. Мужчин представляют борец Хейки Наби, десятиборец Янек Ыйглане, бадминтонист Рауль Муст, ориентировщик Тиммо Таммемяэ, каратист Павел Артамонов и тхэквондист Владислав Жаров. Среди спортивных команд выбрать можно между баскетбольной командой BC Kalev/ Cramo, футбольной командой FC Flora, команды по флорболу TalTech, женской футбольной командой FC Flora и баскетбольной командой Таллиннского университета.

Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, где будет принято окончательное решение. Выбор кандидатов произведен на основании спортивных достижений, представления Таллинна и Эстонии на международной арене, а также на основании активности в местной спортивной жизни, продвижении спортивного образа жизни и т.д. Также спортсмен должен быть жителем Таллинна и тренировки должны проходить в Таллинне.

Таллинн наградит спортсменов, спортивные команды, юниоров и олимпийских ветеранов на торжественном приеме 11 декабря 2019 года в спортивном холле ”Калев”.