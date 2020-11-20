Таллинн приглашает горожан на утренние занятия физкультурой

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, который стал инициатором этой традиции шесть лет назад, если раньше мероприятие проводилось во многих спорткомплексах столицы, то сейчас, по понятным причинам, групповые тренировки проводить не стоит.

«Однако наша цель все же пробудить в горожанах спортивный дух и призвать их больше заботиться о своем здоровье, - подчеркнул Кылварт. – Регулярная физическая активность и занятия спортом полезны как для тела, так и для души; особенно важны здоровое питание, достаточный сон и физическая активность в зимний период, чтобы организм мог справляться с инфекциями. В этом году мы приглашаем горожан убедиться в оздоравливающем влиянии утренней зарядки на организм и приглашаем провести спортивное утро самостоятельно».

В этом году жителей Таллинна приглашают фиксировать свою физическую активность на утренних тренировках на интернет-странице «Спортивного утра». Среди всех участников будут разыграны пять браслетов с мониторингом активности Garmin, а также абонементы в спортивные центры сроком на один месяц.

Отдельно призывают участвовать в кампании учеников столичных школ. Среди наиболее активных школ будет разыграна возможность провести спортивный и активный вечер с известнейшими спортсменами Эстонии.

Также участники акции приглашаются на страничку Spordihommik 2020 в социальной сети «Фейсбук» и других социальных медиа с тем, чтобы делать публикации о своих активных утренних тренировках с хэштегом #spordihommik. Авторы самых интересных публикаций будут награждены сувенирами с символикой Таллинна и абонементами, обеспечивающими пропуск в течение месяца в спортивные залы, которые можно использовать и в будущем году.

В рамках кампании «Спортивное утро» можно регистрировать свою утреннюю физическую активность с сегодняшнего дня, 20 ноября, по пятницу, 27 ноября, на странице spordihommik.tallinn.ee/ru/.

Акция «Спортивное утро» в прошлом году привлекла в спортзалы и бассейны столицы почти 500 любителей спорта, это было наибольшее количество участников за все время проведения мероприятия. На спортивных базах Таллинна проводились бесплатные тренировки, где заряд бодрости, позитивный настрой и тренировочную программу обеспечивали мэр столицы Михаил Кылварт, серебряный олимпийский призер Хейки Наби, а также игроки сборной Эстонии по баскетболу BC Kalev/Cramo. Тренировки проводились в трех спорткомплексах столицы: легкоатлетическом зале в Ласнамяэ, спортивном центре Сыле и Таллиннском спортхолле. Также для свободного плавания были открыты три городских бассейна: Ыйсмяэ, Нымме и Сыле.