24.11.2020, 20:59
СПОРТИВНОЕ УТРО | Зимнее плавание улучшает постельную жизнь и заменяет утренний кофе
Утреннее закаливание хорошо влияет на здоровье, это давно известно. В видео опытные любители зимнего плавания Айвар Тугедам и Эркки Казенурм рассказывают о пользе холодной воды. В воду отправляется и редактор, который раньше никогда не занимался зимним плаванием.
Айвар и Эркки занимаются зимним плаванием уже на протяжении многих лет, и в этом году устраивают также Фестиваль зимнего плавания в квартале Ноблесснера, который пройдет 11–12 декабря. В видео мужчины делятся рекомендациями, как начать заниматься зимним плаванием.
#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро»)
– это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.
Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!
Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee
и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.
Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.
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