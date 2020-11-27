27.11.2020, 11:20
СПОРТИВНОЕ УТРО | Взгляните на экстремальный утренний распорядок Отта Кийвикаса
Чем холоднее становится на улице, тем больше мы надеваем кофт, курток и штанов. Отт Кийвикас ведет себя как раз наоборот – одевается полегче и выходит на улицу! И так каждое утро!
Видео показывает, чем в точности Отт занимается по утрам. Он также показывает перед дверью дома упражнения, которые по силам каждому, они помогут начать энергичный новый день.
Подробнее смотрите в видео!
#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро»)
– это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.
Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!
Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee
и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.
Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.
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