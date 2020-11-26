26.11.2020, 16:58
СПОРТИВНОЕ УТРО | Важные упражнения показывает 79-летний ветеран спорта. Двигайтесь вместе с ним!
79-летний Хенн Пярн – председатель Таллиннского объединения ветеранов спорта. Этот человек, много лет проработавший исполнительным директором Центрального союза работодателей Эстонии, а затем государственным примирителем, никогда не был ведущим спортсменом, но всегда был спортсменом-любителем. И каждый день он начинает с часового цикла упражнений на растяжку.
В рамках «Спортивного утра» (#Spordihommik) мы побывали в гостях у Хенна Пярна, который несмотря на почтенный возраст находится в прекрасной форме. В видео Хенн показывает упражнения, которыми пожилые люди могли бы начинать каждое утро. По словам Хенна, в пожилом возрасте крайне важно сохранять подвижность и благодаря этому также независимость.
Подробности в видео!
#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро»)
– это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.
Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!
Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee
и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.
Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.
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