СПОРТИВНОЕ УТРО | Важные упражнения показывает 79-летний ветеран спорта. Двигайтесь вместе с ним!

В рамках «Спортивного утра» (#Spordihommik) мы побывали в гостях у Хенна Пярна, который несмотря на почтенный возраст находится в прекрасной форме. В видео Хенн показывает упражнения, которыми пожилые люди могли бы начинать каждое утро. По словам Хенна, в пожилом возрасте крайне важно сохранять подвижность и благодаря этому также независимость.

Подробности в видео!

#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро») – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.



Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!



Зарегистрируйте свое утреннее занятие на – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.

Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.