СПОРТИВНОЕ УТРО | Тренер-эксперт: активный образ жизни помогает предотвратить риски для здоровья

В то же время Кадри Паат отмечает, что хотя физическая активность обычно очень положительно влияет на психическое здоровье человека, повышает удовлетворенность, помогает лучше сосредоточиваться на работе, повышает качество сна и поддерживает общее психическое здоровье в целом, но есть также случаи, когда тренировка может нарушить наше психическое здоровье или благополучие.
Начиная тренироваться, выберите правильные цели
”Бывает, человек приходит на тренировку с совершенно неправильными целями или неправильно понял концепцию тренировок, например, из социальных медиа, как будто тот, кто занимается оздоровительным спортом, должен выглядеть и тренироваться, как культурист или топ-спортсмен, хотя цель совсем другая”, — поясняет она.
”Кроме того, человек может чувствовать себя плохо — например, из-за своей внешности, и тогда, отправляясь на тренировки, он как будто наказывает себя или пытается компенсировать какие-то другие проблемы”, — поясняет Паат, что от тяжелой физической работы на тренировке и постоянных тренировок, привкуса крови во рту пользы не будет пользы, если хромают другие аспекты в жизни. ”Поэтому важно заниматься собой на многих уровнях и найти подходящий для вашей ежедневной жизни распорядок и структуру тренировок и физической активности”, — говорит Паат.
Люди часто ошибочно думают, что непременно будут счастливы, когда добьются определенного процента жира в организме. ”На самом деле человек может обнаружить, что от тренировок психическое здоровье скорее страдает еще больше, а ощущение счастья наоборот уменьшается, потому что становится очевидным, что достижение желаемой цели утопично или слишком сложно”, — поясняет Паат. ”Мне нравится идея, что к своему телу нужно относиться так, как если бы оно принадлежало человеку, о котором вы заботитесь больше всего”, — добавляет она.
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