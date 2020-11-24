24.11.2020, 14:04

СПОРТИВНОЕ УТРО | Тренер-эксперт: активный образ жизни помогает предотвратить риски для здоровья

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СПОРТИВНОЕ УТРО | Тренер-эксперт: активный образ жизни помогает предотвратить риски для здоровья
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Более четверти взрослого населения нашей страны недостаточно физически активны, и в то же время у людей, которые регулярно тренируются, на 30 % меньше риск депрессии и деменции, говорит менеджер по персональным тренировкам и тренировкам в тренажерном зале MyFitness Кадри Паат.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 26 % мужчин и до 35 % женщин недостаточно физически активны. Например, люди в возрасте 18-64 лет в течение недели должны не менее 150 минут посвящать упражнениям умеренной интенсивности или 70 минут физической деятельности с интенсивной нагрузкой, и помимо этого, еще два дня в неделю выполнять силовые тренировки для укрепления костей и мышц.

По утверждению Паат, неоднократные научные исследования доказывают, что регулярное движение помогает облегчить проблемы психического здоровья. ”Не всегда нужно первым делом хвататься за таблетки, гораздо лучшим лекарством зачастую становится увеличение ежедневной физической активности и движения”, — говорит Паат. По ее словам, исследование британских профессоров-медиков показало, что физическая активность и движение помогают значительно уменьшить различные проблемы физического здоровья и стрессы, а также симптомы деменции.

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”Часто ищут какое-нибудь так называемое чудодейственное средство, чудодейственную тренировку или необычную диету, которые могут быстро и сразу улучшить здоровье, тогда как на самом деле настоящая магия кроется в очень простых рутинных ежедневных действиях, которые должны быть в нашей жизни — 7-9-часовой сон, больше ходьбы или езды на велосипеде, находить время для отдыха от смарт-устройств и экранов”.

150 минут тренировок в неделю улучшают сон и работоспособность


Паат добавляет, что согласно исследованиям, большой проблемой среди взрослых является также усталость — например, в Америке 35-40 % людей страдают дневной сонливостью. В стране протестировали 2600 женщин и мужчин разного возраста (28-85 лет), которые минимум 150 минут в неделю тренировались с нагрузкой от умеренной до интенсивной, и согласно отзывам участников, в течение дня они чувствовали себя менее сонными, были более бодрыми и в то же время лучше спали ночью.

”Это показывает, что физическая активность улучшает работоспособность в течение дня, затем мы лучше спим ночью, и поэтому, в свою очередь, днем наша работоспособность снова лучше, а стресс меньше”, — Паат поясняет, что связь тренировки и психологического благополучия является в итоге одним большим кругом. Если вы неважно спите по ночам, то с большой вероятностью днем будете больше уставать и поэтому будете менее активным и легче хвататься за более калорийную пищу или сладости, чтобы взбодриться.

В то же время Кадри Паат отмечает, что хотя физическая активность обычно очень положительно влияет на психическое здоровье человека, повышает удовлетворенность, помогает лучше сосредоточиваться на работе, повышает качество сна и поддерживает общее психическое здоровье в целом, но есть также случаи, когда тренировка может нарушить наше психическое здоровье или благополучие.

Начиная тренироваться, выберите правильные цели


”Бывает, человек приходит на тренировку с совершенно неправильными целями или неправильно понял концепцию тренировок, например, из социальных медиа, как будто тот, кто занимается оздоровительным спортом, должен выглядеть и тренироваться, как культурист или топ-спортсмен, хотя цель совсем другая”, — поясняет она.

”Кроме того, человек может чувствовать себя плохо — например, из-за своей внешности, и тогда, отправляясь на тренировки, он как будто наказывает себя или пытается компенсировать какие-то другие проблемы”, — поясняет Паат, что от тяжелой физической работы на тренировке и постоянных тренировок, привкуса крови во рту пользы не будет пользы, если хромают другие аспекты в жизни. ”Поэтому важно заниматься собой на многих уровнях и найти подходящий для вашей ежедневной жизни распорядок и структуру тренировок и физической активности”, — говорит Паат.

Люди часто ошибочно думают, что непременно будут счастливы, когда добьются определенного процента жира в организме. ”На самом деле человек может обнаружить, что от тренировок психическое здоровье скорее страдает еще больше, а ощущение счастья наоборот уменьшается, потому что становится очевидным, что достижение желаемой цели утопично или слишком сложно”, — поясняет Паат. ”Мне нравится идея, что к своему телу нужно относиться так, как если бы оно принадлежало человеку, о котором вы заботитесь больше всего”, — добавляет она.

Паат также подчеркивает, что основной ошибкой, которую допускают, приступая к тренировкам, является то, что люди хотят получить все и быстро. ”Различные начинания вроде ”К лету в форму!”, 30-дневные вызовы, недельные детокс-диеты или другие быстрые решения на самом деле не работают, и в итоге дает эффект все-таки здоровый образ жизни, регулярные и последовательные тренировки и распорядок активности, подходящий для повседневной жизни”, — подтверждает Паат. ”Следует подумать, какой шаг подходит для моей жизни, и я могу делать его каждый день или неделю, и следовать этому до конца своей жизни”, — говорит она и добавляет, что по мере развития привычки можно постепенно, один за другим, воплощать такие шаги в жизнь.

Источник: Tervis Pluss

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Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!

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