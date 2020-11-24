СПОРТИВНОЕ УТРО | Тренер-эксперт: активный образ жизни помогает предотвратить риски для здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения, 26 % мужчин и до 35 % женщин недостаточно физически активны. Например, люди в возрасте 18-64 лет в течение недели должны не менее 150 минут посвящать упражнениям умеренной интенсивности или 70 минут физической деятельности с интенсивной нагрузкой, и помимо этого, еще два дня в неделю выполнять силовые тренировки для укрепления костей и мышц.

По утверждению Паат, неоднократные научные исследования доказывают, что регулярное движение помогает облегчить проблемы психического здоровья. ”Не всегда нужно первым делом хвататься за таблетки, гораздо лучшим лекарством зачастую становится увеличение ежедневной физической активности и движения”, — говорит Паат. По ее словам, исследование британских профессоров-медиков показало, что физическая активность и движение помогают значительно уменьшить различные проблемы физического здоровья и стрессы, а также симптомы деменции.

”Часто ищут какое-нибудь так называемое чудодейственное средство, чудодейственную тренировку или необычную диету, которые могут быстро и сразу улучшить здоровье, тогда как на самом деле настоящая магия кроется в очень простых рутинных ежедневных действиях, которые должны быть в нашей жизни — 7-9-часовой сон, больше ходьбы или езды на велосипеде, находить время для отдыха от смарт-устройств и экранов”.

150 минут тренировок в неделю улучшают сон и работоспособность



Паат добавляет, что согласно исследованиям, большой проблемой среди взрослых является также усталость — например, в Америке 35-40 % людей страдают дневной сонливостью. В стране протестировали 2600 женщин и мужчин разного возраста (28-85 лет), которые минимум 150 минут в неделю тренировались с нагрузкой от умеренной до интенсивной, и согласно отзывам участников, в течение дня они чувствовали себя менее сонными, были более бодрыми и в то же время лучше спали ночью.

”Это показывает, что физическая активность улучшает работоспособность в течение дня, затем мы лучше спим ночью, и поэтому, в свою очередь, днем наша работоспособность снова лучше, а стресс меньше”, — Паат поясняет, что связь тренировки и психологического благополучия является в итоге одним большим кругом. Если вы неважно спите по ночам, то с большой вероятностью днем будете больше уставать и поэтому будете менее активным и легче хвататься за более калорийную пищу или сладости, чтобы взбодриться.