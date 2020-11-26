СПОРТИВНОЕ УТРО | Хенн Пярн: на каждом этапе вы можете наслаждаться жизнью, поддерживать форму и держаться прямо

79-летний Хенн Пярн – председатель Таллиннского объединения ветеранов спорта. Этот человек, который много лет проработал исполнительным директором Центрального союза работодателей Эстонии, а затем государственным примирителем, никогда не был ведущим спортсменом, но постоянно – спортсменом-любителем: каждый день он начинает с часового цикла упражнений на растяжку.

Хенн Пярн со школы занимается лыжным спортом, волейболом, легкой атлетикой и шутит, что «путешествие» в Сибирь также заложило прочную основу для последующего спортивного образа жизни.

Ветеранский спорт начинается в возрасте 35 лет, и каждые пять лет проводятся соревнования. Хенн Пярн говорит, что как руководитель команды ветеранов спорта он представляет возрастную группу «от 35 лет до кладбища».

В этом году Пярн выиграл три золотые медали чемпионата Эстонии и две золотые медали чемпионата Балтии в своей возрастной группе, а также еще 10 других медалей. Один из титулов чемпионата Эстонии он завоевал в метательном пятиборье, в программу входили: метание молота и веса, толкание ядра, метание диска и копья.

Пярн убедился, что многие хотят быстро достичь вершин, но по разным причинам выгорают. Его пожелание молодым людям – не спешить разрушать свою жизнь перенапряжением: на каждом этапе вы можете наслаждаться жизнью, оставаться в форме и держаться прямо. Для этого человек должен каждый день познавать себя и прислушиваться к своему телу.

«Мое утро начинается как восход солнца. Солнце не вскакивает внезапно, а неспешно встает. Некоторые рано по утрам бегают, но я просыпаюсь спокойно, отправляю внука в школу, пью кофе и с 10 до 11 часов занимаюсь самоконтролем. У меня нет для этого никакой системы, йоги или другого учения.

Я постоянно проверяю разные мышцы и делаю упражнения на растяжку. Поскольку жира во мне маловато, мои мышцы имеют тенденцию слипаться, и время от времени мне приходится их разделять. Хотя я не делаю упражнения расслабленно, все-таки на грани боли. Все они разработаны с упором на легкую атлетику и волейбол. Я начинаю с пальцев ног и заканчиваю пальцами рук. Еще я выполняю различные упражнения при ходьбе, чтобы избежать травм, например, на ухабистом тротуаре.

Важно понимать, зачем я это делаю. Моя гимнастика – это подготовка к метательному пятиборью, и я контролирую мышцы, которые участвуют в этой деятельности.

Например, если я чувствую, что мое плечо жесткое, в этот день буду больше работать с мышцами плеч, но все равно выполню всю программу. Еще помогает двухкилограммовая гиря, которой можно растягивать плечевой пояс, и резину использовать для растяжки.»

Главное – не долг, а внутреннее чувство

Утренние пробежки Пярн тоже порой по разным причинам пропускает. Иногда, например, он глубоко увлечен работой. Пярн подчеркивает, что он не из тех людей, которые выжимают воду из камня, он следует за внутренним чувством. Если мышцы устали, новую нагрузку им давать не стоит. Соревноваться при уставших мышцах нельзя.

«Я должен все время поддерживать легкий тонус и по утрам веду себя в соответствии с самочувствием. Иногда утром мысли ясные, и тогда я думаю, пишу, звоню, веду переговоры. У меня не бывает таких мыслей: о, сегодня физической нагрузки маловато. Важнее всего ощущение свободы. Я все делаю по собственному желанию, я независим, не боюсь, у меня нет страха.

И раз в год я прохожу анализы, но не измеряю кровяное давление или пульс постоянно. Гораздо важнее общее самочувствие и постоянная готовность принимать какие угодно решения и вызовы. Если бы не был собран, я мог бы заныть, и то же самое говорят все ветераны-спортсмены, с которыми я общаюсь. Один из них говорил: жена вечно спрашивала, что ты все надрываешься. Он ответил: если бы я не надрывался, тебе пришлось бы переворачивать меня в кровати и надевать памперсы.

Одни сдаются, другие снова прилагают усилия и пересиливают себя. Я считаю, что Эстонское государство должно установить опору для тех, кто, несмотря ни на что, справляется самостоятельно. Например, у нас на соревнования ходит мужчина, у которого одна сторона тела не двигается. Ему было бы проще сидеть дома, но он мечет молот».

Как побудить двигаться половину населения?

Если спросить Хенна Пярна, что следует за утренней гимнастикой, он ответит, что начинается большая работа мысли. Как перестроить Таллиннское объединение ветеранов спорта, как стать партнером по сотрудничеству для города и государства.

Глядя на Программу развития здоровья населения министерства социальных дел или на план Департамента спорта министерства культуры по повышению уровня физической активности людей, или на программу Таллинна «Таллинн двигается», он видит, что они находятся на уровне лозунгов и неизвестно, как и кто воплощает их в жизнь.

«Я предлагаю решения, способные помочь побудить больше двигаться ту возрастную группу, которую я представляю, «от 35 до кладбища», наиболее достойную часть общества.

Мы можем строить отличные дороги и много инвестировать, а люди, которые уже работают, будут продолжать работать. Вопрос, однако, в том, как побудить двигаться ту половину населения, у которой нет таких привычек к активности и которая надеется, что врачи помогут.

Наше объединение представляет собой всю карту жизни человека. Мы объединяем более 40 видов спорта, а наши тренеры, судьи и энтузиасты обладают опытом, чтобы осмыслить деятельность человека на протяжении всей его жизни».

Тренировки трижды в неделю

Хенн Пярн занимается легкой атлетикой три раза в неделю. Объединение ветеранов спорта возобновило стройку стадиона Таллиннского технологического университета, которая между делом заросла травой. Они заботятся о ней и три раза в неделю в любую погоду проводят совместные тренировки: «Иногда мы также устраиваем тестовые соревнования. В этом сезоне провели 15 состязаний, четыре из них были более крупными сериями соревнований, когда ставятся палатки и развеваются флаги. Очень важны эмоции. В этих состязаниях задействованы около 30 участников и около десятка судей».

Среди ветеранов наиболее распространены ядро и диск, а в прыжках в длину, в высоту и в спринте участников немного, этим занимаются до 35–40 лет. Самый низкотравматичный вид – метание молота, при котором все мышцы нагружаются равномерно.

Хенн Пярн считает, что из всех пяти видов он слабоват в метании ядра.

Важно вовлекать семьи

Судьями часто становятся дети и внуки участников. Они помогают главным судьям, а также сами занимаются спортом. Дочь, зять и внуки Хенна Пярна тоже помогали судьям.

«Один внук играет в команде Selver и многократный чемпион Эстонии по волейболу. Я обоих детей побуждал заниматься спортом, был их тренером, логистиком и массажистом – это стиль жизни нашей семьи. К сожалению, сейчас в Эстонии довольно типично, что родители не ходят смотреть соревнования своих детей. На волейболе мы с супругой практически единственные родственники, которые сопровождают своего внука.

Правда, гимнастику смотрят больше родителей и бабушек с дедушками. Я хорошо знаком с жизнью в Финляндии и вижу, сколько родственников там сопереживают состязаниям.

Мое послание: прошу вас, приходите поддерживать членов вашей семьи, чтобы они поняли, что вы считаете их спортивные занятия важными.

Бабушки и дедушки играют большую роль в воспитании детей, потому что у них есть время поговорить и послушать, а еще у них есть опыт, который можно применять. Если у вас нет такого опыта и вы не знаете, что такое спорт, вам будет очень трудно стать поддержкой. Также мы вместе анализируем здоровье, режим питания и настроение молодого человека. Нужно рассматривать не только соревнование, но и всю картину в целом, все обстоятельства, способствующие развитию спорта».

Хенн Пярн добавляет, что говорил об утренней гимнастике, но на самом деле ему нужна растяжка не менее трех раз в день. Для определенных групп мышц он делает упражнения в течение дня понемногу, а затем снова: «Благодаря спорту я передвигаюсь по лестнице прыжками. Это чувство свободы!».

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Таллиннское объединение ветеранов спорта (TSVK), основанное в 1958 году под руководством Хенна Пярна, – уникальная организация, куда входят представители более 40 видов спорта. В Объединении состоит 20 олимпийцев и множество чемпионов Эстонии.

Уникально еще и то обстоятельство, что в 1959 году Таллинн выделил свой участок для ветеранов спорта на Метсакальмисту, а TSVK поддерживает его в порядке.

Через списки Объединения прошли около 500 ветеранов спорта, из них около 300 – активные спортсмены, а почти 100 участвуют в соревнованиях. В прошлом году уже в 53-й раз прошли Летние спортивные игры.

Объединение ветеранов спорта поддерживает идею о том, что из полуторамиллиардного бюджета Больничной кассы можно выделять средства и на профилактику.

У ветеранов есть программа помощи: если семейный врач говорит пациенту, что его недомогания связаны с недостатком физических упражнений, а человек никогда не двигался, то по соглашению между семейным врачом и ветеранами спорта семейный врач может направить человека под т. н. руководство. Опытные наставники предложат ему поддержку и дадут обратную связь семейному врачу.

Если человек будет выполнять рекомендации, он получит бонусные баллы и пройдет дополнительные исследования.

#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро») – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.



Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!



Зарегистрируйте свое утреннее занятие на – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.

Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.