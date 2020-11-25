25.11.2020, 12:58
СПОРТИВНОЕ УТРО | Двигайтесь с нами, дома! Фитнес-тренер Юлия Смоли показывает простой комплекс упражнений
В рамках «Спортивного утра» (#Spordihommik) фитнес-тренер Юлия Смоли показывает простой комплекс упражнений, который можно выполнить с минимальным инвентарем как дома, так и на улице.
Юлия советует делать комплекс упражнений вместе с ней. Если есть желание усложнить тренировку, то можно прокрутить видео на начало и сделать этот же комплекс еще 3 или даже 5 раз.
Юлия Смоли – соучредитель и тренер крупного фитнес-проекта Эстонии Fitmodel Project. Имеет дипломы тренера Эстонии и с 2018 года также международного уровня – санкт-петербургского Педагогического коллежа фитнеса.
#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро»)
– это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.
Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!
Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee
и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.
Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.
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