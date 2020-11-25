СПОРТИВНОЕ УТРО | Двигайтесь с нами, дома! Фитнес-тренер Юлия Смоли показывает простой комплекс упражнений

Юлия советует делать комплекс упражнений вместе с ней. Если есть желание усложнить тренировку, то можно прокрутить видео на начало и сделать этот же комплекс еще 3 или даже 5 раз.

Юлия Смоли – соучредитель и тренер крупного фитнес-проекта Эстонии Fitmodel Project. Имеет дипломы тренера Эстонии и с 2018 года также международного уровня – санкт-петербургского Педагогического коллежа фитнеса.

#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро») – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.



Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!



Зарегистрируйте свое утреннее занятие на – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.

Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.