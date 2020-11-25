СПОРТИВНОЕ УТРО | Доктор Михкель Мардна открывает тайну долгой жизни: это просто!

Тело как единое целое

Доктор Мардна много занимается спортивными травмами и объясняет, что организм работает как единое целое: часто причина боли в спине может быть скрыта в другом месте.

Конечно, проще принять таблетку, но это не решает проблему. Чтобы добиться долговременного результата, вам все равно придется постараться и дисциплинированно заниматься своим телом. Например, боль в спине может быть вызвана слабыми мышцами живота, а чувствительные колени могут указывать на слабость мышц ягодиц. Слабые суставы могут вызывать боль где-то еще: тело – единое целое, подчеркивает доктор Мардна.

Изначально человек не может дойти до этого самостоятельно. Многие проблемы можно решить с помощью лечебных упражнений, но их нужно делать постоянно в течение длительного периода времени.

Утренний распорядок врача

Первым делом доктор по утрам кипятит воду для чая: последние пять лет он является поклонником зеленого чая.

Затем следует легкая утренняя зарядка: несколько простых упражнений для мышц живота, отжимания для укрепления рук, а также полуприседания. Именно полуприседаний: как будто сидите на стуле, чтобы кончики пальцев ног были видны под коленом.

Секрет долголетия По словам Михкеля Мардна, секрет долгой жизни предельно прост:



1. Низкая калорийность рациона (прекращайте есть раньше, чем набьете живот).



2. Избегайте рискованного поведения (не переходите дорогу на красный свет, не спешите и т. д.).



3. Будьте физически активными (двигайтесь каждый день).



4. Будьте счастливы (социальное взаимодействие и человеческие отношения – залог долголетия).

Утренняя активность против ожирения

Как хороший пример Мардна приводит исследование, где сравнивали людей, которые тренировались утром, днем и вечером.

Выяснилось, что качество сна у людей, которые тренировались утром, было значительно лучше.

К тому же, люди, активные утром потребляли в течение дня больше калорий. Это может быть связано с ускоренным метаболизмом и активностью мозга. Утренняя гимнастика часто бывает эффективнее чашки кофе.

Необязательно быть спортсменом высокого уровня, но каждому понятно, что психическое и физическое здоровье идут рука об руку. Из-за избыточного веса получение эмоций, требующее физических усилий, просто недоступно. Здоровый образ жизни, конечно, приносит больше удовлетворения.