25.11.2020, 12:22

СПОРТИВНОЕ УТРО | Доктор Михкель Мардна открывает тайну долгой жизни: это просто!

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СПОРТИВНОЕ УТРО | Доктор Михкель Мардна открывает тайну долгой жизни: это просто!
Михкель Мардна

Доктор Михкель Мардна, который ежедневно работает ортопедом, считает, что вместо лечения таблетками нам стоит чаще обращаться к физиотерапевтическим упражнениям, когда дело касается нашего здоровья. Он представляет свой утренний распорядок и рассказывает о его различных преимуществах.

Тело как единое целое

Доктор Мардна много занимается спортивными травмами и объясняет, что организм работает как единое целое: часто причина боли в спине может быть скрыта в другом месте.
Конечно, проще принять таблетку, но это не решает проблему. Чтобы добиться долговременного результата, вам все равно придется постараться и дисциплинированно заниматься своим телом. Например, боль в спине может быть вызвана слабыми мышцами живота, а чувствительные колени могут указывать на слабость мышц ягодиц. Слабые суставы могут вызывать боль где-то еще: тело – единое целое, подчеркивает доктор Мардна.

Изначально человек не может дойти до этого самостоятельно. Многие проблемы можно решить с помощью лечебных упражнений, но их нужно делать постоянно в течение длительного периода времени.

Утренний распорядок врача

Первым делом доктор по утрам кипятит воду для чая: последние пять лет он является поклонником зеленого чая.

Затем следует легкая утренняя зарядка: несколько простых упражнений для мышц живота, отжимания для укрепления рук, а также полуприседания. Именно полуприседаний: как будто сидите на стуле, чтобы кончики пальцев ног были видны под коленом.

Секрет долголетия
По словам Михкеля Мардна, секрет долгой жизни предельно прост:

1. Низкая калорийность рациона (прекращайте есть раньше, чем набьете живот).

2. Избегайте рискованного поведения (не переходите дорогу на красный свет, не спешите и т. д.).

3. Будьте физически активными (двигайтесь каждый день).

4. Будьте счастливы (социальное взаимодействие и человеческие отношения – залог долголетия).

Утренняя активность против ожирения

Как хороший пример Мардна приводит исследование, где сравнивали людей, которые тренировались утром, днем и вечером.

Выяснилось, что качество сна у людей, которые тренировались утром, было значительно лучше.
К тому же, люди, активные утром потребляли в течение дня больше калорий. Это может быть связано с ускоренным метаболизмом и активностью мозга. Утренняя гимнастика часто бывает эффективнее чашки кофе.

Необязательно быть спортсменом высокого уровня, но каждому понятно, что психическое и физическое здоровье идут рука об руку. Из-за избыточного веса получение эмоций, требующее физических усилий, просто недоступно. Здоровый образ жизни, конечно, приносит больше удовлетворения.

Доктор Мардна призывает людей САМИМ взять на себя ответственность за собственное здоровье. За него не должно нести ответственность государство или кто-то другой. Человек, в первую очередь, несет ответственность за себя, и каждое утреннее упражнение создает полезную привычку и улучшает здоровье.

Возьмите на себя ответственность за свое здоровье и записывайте свои утренние занятия!

#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро») – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.

Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!

Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.

Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.

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