15.03.2020, 08:16
Скончался эстонский стрелок из лука Феликс Хийе
В субботу в возрасте 91 года скончался эстонский стрелок из лука и тренер Феликс Хийе.
В субботу в возрасте 91 года скончался эстонский стрелок из лука и тренер Феликс Хийе.
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