15.03.2020, 08:16

Скончался эстонский стрелок из лука Феликс Хийе


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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу в возрасте 91 года скончался эстонский стрелок из лука и тренер Феликс Хийе.

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