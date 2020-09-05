СЕГОДНЯ: Эстония начинает поход за победой в Лиге наций с матча против Грузии

Для обеих команд это первый матч в турнире, который они начинают в третьей по силе Лиге турнира. Кроме них в группе С2 выступают команды Армении и Северной Македонии.

Что за формат у турнира?

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D - две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022 (см. ниже), то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.

Начало матча Эстония - Грузия - в 19.00. Матч пройдет при пустых трибунах, поскольку в разных странах Европы действуют разные правила посещения массовых мероприятий, УЕФА решила уравнять все сборные.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.