СЕГОДНЯ: Эстония начинает поход за победой в Лиге наций с матча против Грузии
Сегодня в субботу 5 сентября сборная Эстонии примет команду Грузии в матче Лиги наций.
Сегодня в субботу 5 сентября сборная Эстонии примет команду Грузии в матче Лиги наций.
Для обеих команд это первый матч в турнире, который они начинают в третьей по силе Лиге турнира. Кроме них в группе С2 выступают команды Армении и Северной Македонии.
Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D - две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022 (см. ниже), то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.
Начало матча Эстония - Грузия - в 19.00. Матч пройдет при пустых трибунах, поскольку в разных странах Европы действуют разные правила посещения массовых мероприятий, УЕФА решила уравнять все сборные.
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