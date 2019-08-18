ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: На стадионе "Кадриорг" проходит чемпионат Эстонии по легкой атлетике

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На стадионе "Кадриорг" второй день проходит чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день соревнований единственный результат международного класса показал копьеметатель Магнус Кирт.