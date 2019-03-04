04.03.2019, 13:05

Президент лишила Мати Алавера государственных наград

 (28)
rus.delfi.ee
EST
Otepää valmistub MK
Otepää valmistub MKFoto: Karli Saul

Согласно решению президента ЭР, Мати Алаверу следует вернуть два ордена, пишет rus.err.ee.

Мати Алавер должен вернуть орден Эстонского Красного Креста второй степени, выданный ему в 2001 году, и орден Белой звезды, которым его наградили в 2006 году.

По Закону о государственных наградах, президент может забрать орден в случае, если поведение человека впоследствии оказывается настолько недостойным, что исключает возможность награждения его орденом.

Вернуть награды необходимо в канцелярию президента, гласит закон.

Читайте также: