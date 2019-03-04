Президент лишила Мати Алавера государственных наград

Мати Алавер должен вернуть орден Эстонского Красного Креста второй степени, выданный ему в 2001 году, и орден Белой звезды, которым его наградили в 2006 году.

По Закону о государственных наградах, президент может забрать орден в случае, если поведение человека впоследствии оказывается настолько недостойным, что исключает возможность награждения его орденом.

Вернуть награды необходимо в канцелярию президента, гласит закон.