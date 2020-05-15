Нарвский энергетический забег перенесен на 10 октября

В связи со сложившейся ситуацией срок общей регистрации на участие в известной серии ”Городские забеги Selver Eesti”, состоящей из девяти забегов, продлевается до 30 июня.
В связи с пандемией коронавируса организация в Эстонской Республике крупных публичных мероприятий запрещена на неопределенный срок. Таким образом, намеченное на 13 июня крупнейшее спортивное мероприятие в Ида-Вирумаа — 10-й по счету Нарвский энергетический забег — перенесено на осень и состоится в субботу, 10 октября, при условии смягчения ограничений.
В программу крупнейшего спортивного мероприятия в Ида-Вирумаа традиционно входят полумарафон (21,1 км), шестикилометровая дистанция для бега и ходьбы, а также детские забеги.
В сотрудничестве с Эстонским союзом легкой атлетики в Нарве традиционно проводятся также чемпионаты Эстонии по полумарафону.
Старт и финиш Нарвского энергетического забега находится напротив пляжного здания в начале речного променада. Разнообразная трасса ведет участников на территорию исторической Кренгольмской мануфактуры, продолжается по улицам Нарвы и велосипедным дорожкам, затем сворачивает на тропы здоровья Пяхклимяэ в Эккекюла, сделавшей в последние годы мощный скачок в развитии. Всем участникам десятого Нарвского энергетического забега будет вручена уникальная юбилейная медаль.
Нарвский энергетический забег был организован по инициативе Eesti Energia, города Нарвы, Министерства культуры и Клуба по организации спортивных мероприятий. Его цель заключается в том, чтобы побудить людей заниматься оздоровительным спортом и повысить значение Ида-Вирумаа в сфере культуры и спорта Эстонии. ”Нарвский энергетический забег” является этапом крупнейшей серии массовых спортивных мероприятий ”Городские забеги Selver Eesti”.
Согласно текущему плану, серия городских забегов откроется 1 августа с большого забега вокруг озера Вильянди и завершится 10 октября Нарвским энергетическим забегом. Организаторы не исключают возможности дальнейших изменений в связи с меняющейся ситуацией и вытекающими из этого ограничениями на проведение публичных и крупных мероприятий.
В связи с изменениями, внесенными в календарь мероприятий, срок общей регистрации на участие в городских забегах продлевается до 30 июня.
Городские забеги Selver Eesti в 2020 году:
Большой забег вокруг озера Вильянди Вильянди, 1 августа 2020 г.
Ночной забег Viking Line Eesti Раквере, 15 августа 2020 г.
Крессаареский городской забег Курессааре, 30. августа 2020 г.
Забег Двух мостов им. Юри Яансона Пярну, 5-6 сентября 2020 г.
Таллиннский марафон Taллинн, 12-13 сентября 2020 г.
Большой забег Rapla Selver Рапла, 19 сентября2020 г.
Народный забег Viking Window Пайде-Тюри Пайде-Тюри, 27 сентября 2020 г.
Тартуский городской марафон Taрту, 3 октября 2020 г.
Нарский энергетический забег Нарва, 10 октября 2020 г.
В прошлом году в крупнейшей в Эстонии серии массовых забегов участвовало, в общей сложности 56 732 приверженцев оздоровительного спорта. Зарегистрироваться на участие в крупнейшей в Эстонии серии массовых забегов можно на сайте www.linnajooksud.ee.
На Нарвский энергетический забег можно зарегистрироваться на сайте www.jooks.ee.
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