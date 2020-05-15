Нарвский энергетический забег и чемпионат Эстонии по полумарафону перенесены на 10 октября

В связи с пандемией коронавируса организация в Эстонской Республике крупных публичных мероприятий запрещена на неопределенный срок. Таким образом, намеченное на 13 июня крупнейшее спортивное мероприятие в Ида-Вирумаа — 10-й по счету Нарвский энергетический забег — перенесено на осень и состоится в субботу, 10 октября, при условии смягчения ограничений.

В программу крупнейшего спортивного мероприятия в Ида-Вирумаа традиционно входят полумарафон (21,1 км), шестикилометровая дистанция для бега и ходьбы, а также детские забеги.

В сотрудничестве с Эстонским союзом легкой атлетики в Нарве традиционно проводятся также чемпионаты Эстонии по полумарафону.

Старт и финиш Нарвского энергетического забега находится напротив пляжного здания в начале речного променада. Разнообразная трасса ведет участников на территорию исторической Кренгольмской мануфактуры, продолжается по улицам Нарвы и велосипедным дорожкам, затем сворачивает на тропы здоровья Пяхклимяэ в Эккекюла, сделавшей в последние годы мощный скачок в развитии. Всем участникам десятого Нарвского энергетического забега будет вручена уникальная юбилейная медаль.

Нарвский энергетический забег был организован по инициативе Eesti Energia, города Нарвы, Министерства культуры и Клуба по организации спортивных мероприятий. Его цель заключается в том, чтобы побудить людей заниматься оздоровительным спортом и повысить значение Ида-Вирумаа в сфере культуры и спорта Эстонии. ”Нарвский энергетический забег” является этапом крупнейшей серии массовых спортивных мероприятий ”Городские забеги Selver Eesti”.

Согласно текущему плану, серия городских забегов откроется 1 августа с большого забега вокруг озера Вильянди и завершится 10 октября Нарвским энергетическим забегом. Организаторы не исключают возможности дальнейших изменений в связи с меняющейся ситуацией и вытекающими из этого ограничениями на проведение публичных и крупных мероприятий.

В связи с изменениями, внесенными в календарь мероприятий, срок общей регистрации на участие в городских забегах продлевается до 30 июня.