14.03.2020, 09:55

Из-за коронавируса в Эстонии отменены все спортивные мероприятия

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Kalevi jalgpalliklubi trenn
Eesti Jalgpalli Liit otsustas neljapäeval ennatlikult, et tippliigade mängud jätkuvad, aga eriolukorra tingimustes pole see 1. maini võimalik.Foto: Kretel Kuusk

Отмененных или перенесенных из-за коронавируса спортивных мероприятий в мире уже сотни, если не тысячи. Вирусом заражается все больше известных деятелей спорта.

12 марта Эстонский олимпийский комитет и Фонд спортивной медицины в связи с распространением коронавируса сделали заявление всем своим союзам, где одним из пунктов была обозначена рекомендация отложить все спортивные соревнования как минимум на два месяца.

В тот же вечер правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение, по которому все спортивные соревнования запрещены до 1 мая.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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