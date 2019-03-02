Главред Delfi и EPL Соонвальд: отец и сын Веэрпалу могли бы последовать примеру Таммъярва и ответить на вопросы

В интервью "Актуальной камере" на эстонском языке Урмо Соонвальд сказал, что от себя все равно не убежишь и призвал Андреаса и Андруса Веэрпалу последовать примеру Таммъярва и публично ответить на вопросы.

Насколько правдоподобен рассказ Мати Алавера, что он связался только с одним человеком и больше ничего не знает. Это выглядит правдиво?

К сожалению, нет. И из его объяснений видно, что он выбрал для себя такую тактику защиты либо по собственному усмотрению, либо по совету того, кто ему помогает. Он повторяет одно предложение — что он был посредником, он не никого не склонял к употреблению допинга.

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