ГАЛЕРЕЯ | Перед посольством России прошел пикет в поддержку Навального. Участники принесли с собой ершики

Накануне организатор акции гражданка России Евгения Чирикова в разговоре с Delfi пояснила, что массовых мероприятий 31 января в Таллинне не планируется.

"Лично я собираюсь прийти к посольству России и вручить им подарок — ёршик", — сказала она и пригласила всех сочувствующих присоединится.

Туалетный ершик Путина стал мемом после выхода расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) про дворец в Геленджике. Люди сделали бытовой предмет символом протестов 23 января 2020 года.

Напомним, что созданный Навальным ФБК 19 января выпустил расследование про ”дворец Путина”. В ролике было много возмутительных и удивительных вещей, которые в итоге стали мемами. В первую очередь, это склад грязи и аквадискотека.

По документам обнаружили также неприлично дорогой ершик для унитаза. Даже такой обычный предмет закупался по цене 700 евро (или 62 тысячи рублей).

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