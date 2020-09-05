ГАЛЕРЕЯ: Эстония проиграла Грузии в домашнем матче Лиги наций

Эстония - Грузия

Матч закончился. К сожалению, не в пользу сборной Эстонии. Все пока.

4 минуты добавил судья.

Айнсалу вышел, Васильев ушел с площадки. Честно говоря, не лучший его матч. Много потерь и мало остроты.

20 минут осталось. Перспектив пока мало.

Двойная замена, которую все уже заждались. Вышли Аниер и Лийвак, ушли Зеньев и Тунев.

Впервые за все 65 минут наша команда контролирует мяч больше 65 секунд. Похвально, но пасов вперед мало.

Такая скамейка запасных в коронавирусное время.

Второй тайм! Наши вышли на поле на минуты 3 раньше противника. Заряжены на победу?

Первый тайм закончился. Итог: соперник забирает все верхние мячи. Быстрее, техничней. Несколько минут наши прижались к воротам и не могли просто выйти за середину своей половины. Эстонцам не хватает креатива в атаке, складывается впечатление, что только 36-летний Васильев может что-то придумать. Этого мало.

0:1. После подачи с угла поля Ника Качарава замкнул передачу головой и открыл счет в этом матче.

Сегодня в основе дебютирует Георгий Тунев, 19 летний полузащитник итальянского СПАЛ. Он уже играл весь матч (!) против Ювентуса, Ромы, Интера и других команд Серии А.

Тренер Грузии ударил ногой по будке с запасными. Это самый опасный момент первых 20 минут.

Пока команды катают мяч. Моменты есть в обеих сборных. Грузины техничнее, наши организованнее.

Метс чуть не привез гол в наши ворота - подарил мяч сопернику, тот обыграл вратаря, скинул под удар, но на воротах оказался защитник. Повезло.

Матч начался! Удачи нашей команде, ждем голов.

Кажется, впервые после дебюта Константина Васильева в сборной, его фамилию не прокричало пол-стадиона. Зрителей ведь нет. А журналисты слишком скромные.

Несколько футболистов сборной Грузии играют на Кипре и в Казахстане, есть представитель чемпионата Бельгии. Совсем звездных спортсменов нет. Наверное, для российской аудитории самым известным игроком будет Хвича Кварацхелия ("Рубин"), молодой крайний нападающий.

Капает небольшой дождь. Газон не выглядит влажным, луж нет. Как и болельщиков. Зато на домашней трибуне висят флаги: эстонского государства и фанатские. Все журналисты в масках, сидят по одному. При входе на стадионе меряют температуру, просят помыть руки.

Всем привет! Будем следить за матчем Эстония - Грузия вместе. Составы уже есть: Крейда, Тунев, Ярвелайд в основе.