ГАЛЕРЕЯ: Эстония проиграла Грузии в домашнем матче Лиги наций

В субботу сборная Эстонии принимала команду Грузии в матче Лиги наций. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.
Эстония проиграла Грузии на своем поле. Матч был без болельщиков, поэтому поддержка команд была равной. Счет — полное олицетворение матча. У наших практически не было опасных моментов, разве что штрафной возле ворот на 90+ минуте. Ярвелайд уже много забивал с этой точки, но тут ударил выше.
Грузины катали мяч весь поединок. Эстонцы лишь иногда играли первым номером. Многие ждали от Васильева что-нибудь необычного, но 36-летний полузащитник достаточно часто терял мяч, особо не обостряя встречу. Радует появление четырех молодых в старте — уже упомянутый левый защитник Хенри Ярвелайд, опорный Владислав Крейда, крайный полузащитник Георгий Тунев и вратарь Хейн.
Последнюю победы эстонцы одержали 26 марта 2019 года против Гибралтара, это был товарищеский матч. Следующий поединок пройдет в Армении, 8 сентября.
Состав
Для обеих команд это первый матч в турнире, который они начинают в третьей по силе Лиге турнира. Кроме них в группе С2 выступают команды Армении и Северной Македонии.
Что за формат у турнира?
Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022 (см. ниже), то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.
Начало матча Эстония — Грузия — в 19.00. Матч пройдет при пустых трибунах, поскольку в разных странах Европы действуют разные правила посещения массовых мероприятий, УЕФА решила уравнять все сборные.
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