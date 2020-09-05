05.09.2020, 20:50

ГАЛЕРЕЯ: Эстония проиграла Грузии в домашнем матче Лиги наций

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Foto: Karl-Eerik Pink

В субботу сборная Эстонии принимала команду Грузии в матче Лиги наций. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Эстония проиграла Грузии на своем поле. Матч был без болельщиков, поэтому поддержка команд была равной. Счет — полное олицетворение матча. У наших практически не было опасных моментов, разве что штрафной возле ворот на 90+ минуте. Ярвелайд уже много забивал с этой точки, но тут ударил выше.

Грузины катали мяч весь поединок. Эстонцы лишь иногда играли первым номером. Многие ждали от Васильева что-нибудь необычного, но 36-летний полузащитник достаточно часто терял мяч, особо не обостряя встречу. Радует появление четырех молодых в старте — уже упомянутый левый защитник Хенри Ярвелайд, опорный Владислав Крейда, крайный полузащитник Георгий Тунев и вратарь Хейн.

Последнюю победы эстонцы одержали 26 марта 2019 года против Гибралтара, это был товарищеский матч. Следующий поединок пройдет в Армении, 8 сентября.

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Матч закончился. К сожалению, не в пользу сборной Эстонии. Все пока. 
4 минуты добавил судья. 
Айнсалу вышел, Васильев ушел с площадки. Честно говоря, не лучший его матч. Много потерь и мало остроты. 
20 минут осталось. Перспектив пока мало. 
Двойная замена, которую все уже заждались. Вышли Аниер и Лийвак, ушли Зеньев и Тунев. 
Впервые за все 65 минут наша команда контролирует мяч больше 65 секунд. Похвально, но пасов вперед мало. 
Такая скамейка запасных в коронавирусное время. 
Второй тайм! Наши вышли на поле на минуты 3 раньше противника. Заряжены на победу? 
Первый тайм закончился. Итог: соперник забирает все верхние мячи. Быстрее, техничней. Несколько минут наши прижались к воротам и не могли просто выйти за середину своей половины. Эстонцам не хватает креатива в атаке, складывается впечатление, что только 36-летний Васильев может что-то придумать. Этого мало. 
0:1. После подачи с угла поля Ника Качарава замкнул передачу головой и открыл счет в этом матче. 
Сегодня в основе дебютирует Георгий Тунев, 19 летний полузащитник итальянского СПАЛ. Он уже играл весь матч (!) против Ювентуса, Ромы, Интера и других команд Серии А. 
Тренер Грузии ударил ногой по будке с запасными. Это самый опасный момент первых 20 минут. 
Пока команды катают мяч. Моменты есть в обеих сборных. Грузины техничнее, наши организованнее. 
Метс чуть не привез гол в наши ворота - подарил мяч сопернику, тот обыграл вратаря, скинул под удар, но на воротах оказался защитник. Повезло. 
Матч начался! Удачи нашей команде, ждем голов. 
Кажется, впервые после дебюта Константина Васильева в сборной, его фамилию не прокричало пол-стадиона. Зрителей ведь нет. А журналисты слишком скромные. 
Несколько футболистов сборной Грузии играют на Кипре и в Казахстане, есть представитель чемпионата Бельгии. Совсем звездных спортсменов нет. Наверное, для российской аудитории самым известным игроком будет Хвича Кварацхелия ("Рубин"), молодой крайний нападающий. 
Капает небольшой дождь. Газон не выглядит влажным, луж нет. Как и болельщиков. Зато на домашней трибуне висят флаги: эстонского государства и фанатские. Все журналисты в масках, сидят по одному. При входе на стадионе меряют температуру, просят помыть руки. 
Всем привет! Будем следить за матчем Эстония - Грузия вместе. Составы уже есть: Крейда, Тунев, Ярвелайд в основе. 

Состав



Для обеих команд это первый матч в турнире, который они начинают в третьей по силе Лиге турнира. Кроме них в группе С2 выступают команды Армении и Северной Македонии.

Что за формат у турнира?


Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022 (см. ниже), то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.

Начало матча Эстония — Грузия — в 19.00. Матч пройдет при пустых трибунах, поскольку в разных странах Европы действуют разные правила посещения массовых мероприятий, УЕФА решила уравнять все сборные.

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