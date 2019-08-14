ФОТО: В Нымме установлен большой лыжный тоннель за полмиллиона евро

Работы по сборке тоннеля начали во вторник, конструкцию поднимали три больших крана. Изначально установка тоннеля должна была начаться в 10 часов утра, но закрепление кранов потребовало больше времени – к работам приступили около 14 часов. Несмотря на то, что время от времени шел проливной дождь, тоннель был успешно установлен. После завершения подъемных работ приступят к заполнению котлована и восстановлению дороги, чтобы на следующей неделе открыть Эхитаяте теэ для движения общественного транспорта.

Проектная документация составлена SA Eesti Terviserajad по заказу Teedeprojekt OÜ. Строительные работы по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства производит YIT Eesti AS. В соответствии с договором работы должны завершиться в сентябре 2019 года. Стоимость работ составит примерно 533 000 евро.