ФОТО: Таллиннскому марафону даже дождь не помеха

Время Джосфата Летинга, победителя главного забега, — 2:12.04. Лучший из эстонцев, Райдо Митт, отстал на 14 минут и занял седьмое место. Отметим, что представители Кении заняли первые шесть мест!

У женщин победительницей стала кенийка Памелла Ротич — 2:32.16. Эстонка Марион Тибар финишировала пятой — 2:50.08.

В полумарафонах кенийцы Эванс Черуйот и Джанет Ругуру также не оставили никому шансов, 1:00.29 и 1:10.19 соответственно. Лучшие эстонские спортсмены в полумарафоне — Роман Фости (1:04.53), пришедший четвертым, и Екатерина Патюк (1:18.58), пришедшая 11-ой.