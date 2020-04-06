ФОТО: Спортсмены Эстонии поблагодарили медицинских работников

Каждый год 6 апреля, под эгидой Эстонского олимпийского комитета отмечается международный день белой карты, в рамках которого в этом году спортсмены призывают, используя #aitähmeedikud, поблагодарить эстонских медицинских работников, кто помогает в борьбе с коронавирусом.

Медицинские работники в борьбе с коронавирусом берут на себя самый большой удар и ответственность, а также являются посланниками надежды, что это трудное и сложное время скоро закончится.

”Самое главное качество человека — эмпатия. Мы благодарны, что наши медики, заботятся о самом главном — о нашем здоровье”, сказал президент ЭОК Урмас Сыырумаа.



Все, кто желают присоединиться к кампании и в рамках Международного дня белой карты выразить медикам благодарность, просим сделать следующее:

сделай фото или видео, где показываешь на белом листе бумаги слова #aitähmeedikud

распространи фото 6 апреля в социальных каналах

добавь #aitähmeedikud #valgekaart #eok #terveeestieest и отметь в Instagram @olympiafann или в Facebook „Olen Olümpiafänn”

при желании напиши медикам своё персональное послание!

В кампании #aitähmeedikud участвуют многие спортсмены Эстонии, в том числе призёр чемпионата мира копьеметатель Магнус Карт, двухкратные чемпионы мира по фехтованию Юлия Беляева и Николай Новосёлов, призёр чемпионата мира по борьбе Эпп Мяэ, чемпионы мира в авторалли Мартин Ярвеоя, капитан сборной по волейболу Герт Тообаль, участник молодёжной серии F1 Юри Випс. Из уже закончивших карьеру спортсменов медиков приветствуют олимпийские чемпионы дискобол Герд Кантер и прыгун Яак Уудмяэ, призёры олимпиады — яхтсмены Тыну и Тоомас Тынистэ, метатель молота Юри Тамм, двоеборец Аллар Леванди, а также легенды эстонского футбола Мартин Рейс и Март Поом.