ФОТО | Смотрите, кто стал спортсменом года и тренером года в Эстонии

На телевизионном гала-концерте „Spordiaasta Tähed 2020” лауреатами премии ”Спортсмен года 2020” стали гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, титул ”Тренер года 2020” выиграла тренер по фигурному катанию Анна Леванди.
В 2020 году вместо традиционных трёх категорий — спортсменка, спортсмен и команда года — была названа одна общая категория "Спортсмен года", которым мог стать как индивидуальный спортсмен, так и команда. Победители в категориях ”Спортсмен года” и ”Тренер года” были определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами и организациями.
Гонщики Тянак и Ярвеоя набрали большинство голосов как в народном голосовании, так и среди спортивных журналистов, спортивные организации поставили гонщиков на второе место. В итоге этот результат принёс эстонским гонщикам титул "Спортсмена года 2020" и главную награду — статуэтку Кристьян.
"Тренером года 2020" стала тренер по фигурному катанию Анна Леванди, под чьим руководством тренируется 17-летняя Эва-Лотта Кийбус. "Молодым спортсменом 2020" стала чемпионка молодёжных Олимпийских игр 2020 фристайлистка Келли Сильдару.
Титул "Ветеран-спортсмена" получила Мерле Вантси, которая на прошедшем чемпионате мира по зимнему плаванию среди ветеранов выиграла шесть золотых медалей.
"Душой спорта 2020" (Eestimaa Spordihing 2020) была названа легендарная представительница конного спорта Сирье Аргус. На гала-концерте также был объявлен победитель конкурса ”Спортивное самоуправление Эстонии”, где по результатам голосования победил город Раквере. "Спортивным объектом 2020" стали спортивный комплекс Тюри и хоккейный каток Вастселийна. Были отмечены и лучшие спортивные клубы, где лучших выбирали уездные спортивные союзы. Лучшими стали:
- Йыгевамаа — Jõgeva Spordiklubi Tähe
- Вырумаа — Hauka Veloklubi
- Хийумаа — Hiiumaa Orienteerujate Klubi
- Ляэне-Вирумаа — Kunda spordiklubi ML Sport
- Пылвамаа — Laheda spordiklubi
- Ляэнемаа — Läänemaa Jalgpalliklubi
- Харьюмаа — Martin Reimi Jalgpallikool
- Сааремаа — MTÜ Orissaare Sport
- Рапламаа — MTÜ Raplamaa jalgpallikool
- Тартумаа — MTÜ Spordiselts Kalev
- Ярвамаа — Orienteerumisklubi JOKA
- Пярнумаа — Orienteerumisklubi WEST
- Валгамаа — Spordiklubi Maret Sport
- Вильяндимаа — Viljandi Lauatenniseklubi Sakala
- Ида-Вирумаа — Äkke suusaklubi
На гала-концерте были вручены премии года фонда Капитала культуры Эстонии в области спорта и физической культуры. Премий года удостоились шесть активных деятелей спорта:
- Мадис Раху, ортопед, специалист в области спортивной травматологии
- Юло Куриг, учитель, спортивный методист и специалист в области физкультуры и спорта
- Рейн Оттосон, тренер с 48-летним стажем по парусному спорту с наивысшей тренерской категорией EKR 8
- Рейн Пыльдме, тренер по плаванию слепых и слабовидящих детей
- Ильмар Талусте, тренер по борьбе, внёс вклад в развитие спортивной борьбы в Эстонии
- Урве Лойт, за вклад в развитие молодёжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина
Организатором торжественного мероприятия „Spordiaasta Tähed 2020" является Олимпийский комитет Эстонии, и оно проводится при поддержке Eesti Kultuurkapital и Postimees Grupp.
Являясь ведущей организацией эстонского спорта, Эстонский олимпийский комитет руководствуется принципами честной игры и олимпийскими ценностями. ЭОК обеспечивает подготовку профессиональных спортсменов и их участие в соревнованиях, реализует направленные на молодых спортсменов программы и работает во имя популяризации активного образа жизни, показывая положительный пример. Спонсорскую поддержку ЭОК оказывают Paf, Coop, ERGO, JCDecaux, Nike, Monton, Olympic Casino, Salomon, SYNLAB, Sportland, Toyota и USS Security.
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