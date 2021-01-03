ФОТО | Смотрите, кто стал спортсменом года и тренером года в Эстонии

В 2020 году вместо традиционных трёх категорий — спортсменка, спортсмен и команда года — была названа одна общая категория "Спортсмен года", которым мог стать как индивидуальный спортсмен, так и команда. Победители в категориях ”Спортсмен года” и ”Тренер года” были определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами и организациями.

Гонщики Тянак и Ярвеоя набрали большинство голосов как в народном голосовании, так и среди спортивных журналистов, спортивные организации поставили гонщиков на второе место. В итоге этот результат принёс эстонским гонщикам титул "Спортсмена года 2020" и главную награду — статуэтку Кристьян.

"Тренером года 2020" стала тренер по фигурному катанию Анна Леванди, под чьим руководством тренируется 17-летняя Эва-Лотта Кийбус. "Молодым спортсменом 2020" стала чемпионка молодёжных Олимпийских игр 2020 фристайлистка Келли Сильдару.

Aasta treener Anna Levandi! Foto: Erlend Štaub





Kelly Sildaru - aasta noorsportlane! Foto: Erlend Štaub

Титул "Ветеран-спортсмена" получила Мерле Вантси, которая на прошедшем чемпионате мира по зимнему плаванию среди ветеранов выиграла шесть золотых медалей.

"Душой спорта 2020" (Eestimaa Spordihing 2020) была названа легендарная представительница конного спорта Сирье Аргус. На гала-концерте также был объявлен победитель конкурса ”Спортивное самоуправление Эстонии”, где по результатам голосования победил город Раквере. "Спортивным объектом 2020" стали спортивный комплекс Тюри и хоккейный каток Вастселийна. Были отмечены и лучшие спортивные клубы, где лучших выбирали уездные спортивные союзы. Лучшими стали: