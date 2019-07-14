14.07.2019, 20:20

ФОТО и ВИДЕО | Замешанный в допинговом скандале Андрус Веэрпалу выиграл соревнования в Алутагузе


rus.delfi.ee
EST

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Андрус Веэрпалу впервые появился на публике после громкого допингового скандала, пишет rus.err.ee.

На соревнования по роликовым лыжам, прошедших в Алутагузе, Веэрпалу занял первое место в возрастной категории старше 45 лет, сообщила в воскресенье, 14 июля, программа новостей ETV+ "Актуальная камера".

В соревнованиях также участвовали дети Андруса - дочь Анлоурдеэс и сын Андерс, которые в своих возрастных категориях заняли вторые места. Андрус Веэрпалу отказался от общения с журналистами.

Напомним, что в феврале прославленный лыжник и его сын Андреас оказались замешанными в допинговом скандале, который вспыхнул на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

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