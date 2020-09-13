13.09.2020, 19:55

ФОТО и ВИДЕО | В Пирита состоялся чемпионат Эстонии по кайтсерфингу


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Сегодня в Пирита прошел чемпионат Эстонии по кайтсерфингу. Место проведения мероприятия было под вопросом, многое зависело от направления ветра.

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