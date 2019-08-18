ФОТО DELFI | ИТОГИ: На стадионе "Кадриорг" прошел чемпионат Эстонии по легкой атлетике

Главный итог воскресенья — новый рекорд Эстонии в спортивной ходьбе на дистанции 10 км у Екатерины Миротворцевой, которой всего 16 лет. Блестящий результат (47:37,82) является 37-м в сезоне среди всех возрастных групп и лучшим в мире в возрастной группе Екатерины.

В прыжках в длину Ксения Балта победила со скромным результатом 6 м 53 см. Сама знаменитая спортсменка посетовала, что не удалось воспользоваться попутным ветром и было много заступов.

У мужчин выделяется своеобразный "хет-трик" Каура Кивистика, который в субботу победил в беге на 1500 и 3000 м с барьерами, а сегодня был лучшим в беге на 800 м (1:54,90).

Неувядающий Герд Кантер выиграл свой 13-й чемпионат Эстонии в метании диска с результатом 58 м 60 см. Фаворит соревнований, Мартин Куппер, так и не смог совершить ни одной зачтенной попытки.