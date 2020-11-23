CПОРТИВНОЕ УТРО | Смотрите, как начинается утро мэра столицы Михаила Кылварта Delfi Sport EST 20

В видео мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказывает о своем ежедневном утреннем распорядке и о том, как он поддерживает форму. Кроме того, мэр делится рекомендациями, как при быстром темпе жизни найти время для активного движения. Каждый шаг идет в зачет!