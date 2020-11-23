23.11.2020, 08:45
CПОРТИВНОЕ УТРО | Смотрите, как начинается утро мэра столицы Михаила Кылварта
В видео мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказывает о своем ежедневном утреннем распорядке и о том, как он поддерживает форму. Кроме того, мэр делится рекомендациями, как при быстром темпе жизни найти время для активного движения. Каждый шаг идет в зачет!
Зарегистрировать свои активные утренние физические занятия в рамках акции «Спортивное утро» можно до пятницы, 27 ноября.
#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро»)
– это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.
Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!
Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee
и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music, множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.
Проект подготовлен совместно Delfi и Таллиннским департаментам по делам молодежи и спорта.
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