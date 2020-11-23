CПОРТИВНОЕ УТРО | 10 причин начинать утро спортивно

Понедельник часто определяет течение всей остальной недели. Или первое полугодие обусловливает то, как пойдет все во втором. Фактически тот же принцип действует и на микроуровне: утро закладывает то, насколько успешным будет день. Рассказываем о 10 причинах, почему стоит каждое утро быть физически активным, и о том, насколько хорошо это влияет на здоровье.

1. Ускоряется обмен веществ

Обмен веществ у каждого человека работает немного по-разному – у кого-то от природы медленнее, у кого-то быстрее. Однако мы все можем что-нибудь предпринять, чтобы ускорить свой метаболизм. Да-да! В этом поможет утренняя тренировка, которая ускоряет обмен веществ в организме.

2. Утренняя зарядка снижает стресс

Давно известно, что вследствие движения наш организм начинает вырабатывать эндорфины, которые называют также гормонами счастья. Люди, страдающие от стресса, могут начать делать гимнастику или тренироваться сразу после пробуждения. Таким образом прямо с утра можно немного снизить градус напряжения начинающегося дня.

3. Утренняя тренировка – само по себе достижение

Гимнастика или утренняя тренировка фактически сама по себе цель – сделав ее, можно успешно начать день. Первая галочка в окошке поставлена, и первое задание выполнено!

4. Полезные привычки влекут за собой другие полезные привычки

Говорят, что на формирование привычки уходит около месяца. А движение каждое утро может быть первой полезной привычкой в длинном ряду. Есть опасность, что в следующий раз вы начнете правильно питаться, а там, глядишь, меньше ездить на лифте и вот уже ходите на работу пешком!

5. Эффективнее сгорают жиры

Исследования показывают, что если вы делаете тренировку утром натощак, жир сгорает на 20 процентов быстрее. Если вы хотите сбросить вес и хорошо выглядеть, можете планировать свои тренировки именно на утро.

6. Утром больше энергии

Независимо от того, называете вы себя жаворонком или нет, человеческий организм устроен так, что утром у нас больше всего энергии. Это в свою очередь означает, что энергии хватает и для физической активности. Утренняя усталость и вялость часто связаны с нездоровым образом жизни, который можно начать постепенно менять каждое утро.

7. Начинает сиять кожа

Тренировка не только ускоряет метаболизм, но и хорошо влияет на кожу, это прямо научно доказано. У людей, которые по утрам делают гимнастику, двигаются или тренируются, существенно более здоровая кожа и более здоровый цвет лица.

8. Тренировка помогает сосредоточиться

После физической активности гораздо легче сосредоточиться на выполнении задач – так называемый фоновый шум исчезает или становится существенно тише. Независимо от того, какая у кого работа, после регулярных утренних упражнений вы определенно заметите улучшение результатов.

9. Утром никто не мешает

В ранние часы намного спокойнее – еще никто не звонит, телефон не вибрирует, электронные письма не приходят. Поэтому можно спокойно сосредоточиться на ходьбе, утреннем беге, гимнастике-растяжке или тренировке с нагрузкой в тренажерном зале. Кому что нравится – о вкусах не спорят!

10. Сон, сон, сон

Да, по утрам сон всегда самый сладкий. Но для того, чтобы качество сна было на уровне и человек реально отдыхал, нужно регулярно двигаться. Наверное, никому больше не нужно напоминать, что сон – одна из важнейших составляющих здорового образа жизни.

Источник: MotivationGrid

#SPORDIHOMMIK («Спортивное утро») – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.



Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!



Зарегистрируйте свое утреннее занятие на – это кампания, которая каждый год в ноябре приглашает жителей Таллинна активно двигаться.Цель «Спортивного утра» – напомнить людям, что умеренная физическая нагрузка важна круглый год, и есть различные возможности для этого и в темное и холодное время года. Призываем всех осознать оздоравливающее влияние утренней физической активности и отметить спортивное утро!Зарегистрируйте свое утреннее занятие на spordihommik.tallinn.ee и примите участие в розыгрыше призов, в котором среди самых активных будет разыграно 5 смарт-часов Garmin VENU SQ Music и множество месячных абонементов в таллиннские спортивные центры и пять 5 Полных пакетов Delfi, которые гарантируют право читать все статьи в течение 6 месяцев.

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