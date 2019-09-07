Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить

"Наша задача была контролировать мяч. Понятное дело, что не было смысла делать подачи на меня, так как я играл против двух высоких защитников", — сказал Сорга. Он добавил, что при новом тренере Кареле Воолайде команда начала больше атаковать и держать мяч.

Эрик надеется, что выйдет в основном составе и в следующем матче против Голландии (9 сентября), где ему придется играть против защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.