07.09.2019, 10:21

Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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В пятницу Эстония проиграла Беларуси в Таллинне 1:2. Гол забил Эрик Сорга, который проводил второй матч за сборную и первый в основном составе. Смотрите интервью!

"Наша задача была контролировать мяч. Понятное дело, что не было смысла делать подачи на меня, так как я играл против двух высоких защитников", — сказал Сорга. Он добавил, что при новом тренере Кареле Воолайде команда начала больше атаковать и держать мяч.

Эрик надеется, что выйдет в основном составе и в следующем матче против Голландии (9 сентября), где ему придется играть против защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.

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