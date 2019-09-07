07.09.2019, 10:21
Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить
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В пятницу Эстония проиграла Беларуси в Таллинне 1:2. Гол забил Эрик Сорга, который проводил второй матч за сборную и первый в основном составе. Смотрите интервью!
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