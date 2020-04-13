Владимир Познер: когда спортсмен начинает критически говорить о власти, это не кончается уж очень хорошо

– А куда им идти-то? Это большой вопрос, — ответил Познер на соответствующий вопрос корреспондента. — Профессиональный спортсмен должен с утра до вечера заниматься спортом — как пианист, скрипач, балерина. Только тот же пианист может играть до конца своих дней, а у спортсмена наступает предел. То же самое у балерины, но они, как правило, уходят на пенсию. Спортсмены привлекательны для избирателя, потому что очень популярны. Партии с удовольствием их берут, они придают им дополнительный окрас.

Думаю, толку от спортсменов немного, хотя наверняка есть те, кто неплохо соображает. Но они не политики. Если бы они были политиками, то не занимались бы спортом. Они только придают определенную ауру: вот, смотрите, у нас есть Роднина, Исинбаева. В других странах, насколько мне известно, спортсменов в парламентах крайне мало, если они есть вообще.

– То есть вас не устраивает, что условный Валуев отвечает за решения, которые касаются всех нас?

– Меня это не устраивает совершенно. Я не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али.

У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть.

– А почему спортсмены почти всегда поддерживают действующую власть?

– Это их надо спросить. Я думаю, что если человек хочет делать карьеру и дальше продвигаться, то один из способов добиваться этого — поддерживать сильных мира сего. Показать свою преданность, патриотизм и так далее.

Кстати, когда какой-нибудь спортсмен начинает критически говорить о власти, обычно это не кончается уж очень хорошо.

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