01.12.2019, 19:40
ВИДЕО: В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.
По информации источника, потасовка началась из-за конфликта местного спортсмена с самбистом из Чеченской республики.
В массовом побоище приняли участие тренеры, зрители и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях.
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