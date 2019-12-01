01.12.2019, 19:40

ВИДЕО: В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо


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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.

По информации источника, потасовка началась из-за конфликта местного спортсмена с самбистом из Чеченской республики.

В массовом побоище приняли участие тренеры, зрители и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях.

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