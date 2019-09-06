Уже в эту субботу долгожданный бой UFC: Хабиб против Порье

Хабиб Нурмагомедов в эти выходные проведет первый бой за титул UFC после победы на Конором Макгрегором, с целью отстоять свой титул в бою с Дастином Порье. UFC 242 состоится в субботу, 7 сентября в Абу-Даби и обещает преподнести зрителям немало интересных моментов.

Хабиб выиграл схватку с борцом из Дублина в октябре прошлого года, после чего должен был выйти из серии игр из-за запрета на участие в соревнованиях, который он получил в ответ на последовавшую бою драку. За это время Порье получил статус «интерим» чемпиона в легком весе за победу над чемпионом в легком весе Максом Холловэем.

Букмекеры на стороне Нурмагомедова

Спортивный тотализатор OlyBet в данный момент прогнозирует победу Хабиба с коэффициентом 1,22 против 4,45 на победу Порье. Матч «Хабиб против Порье» - тот самый случай, когда есть возможность сделать свою первую спортивную ставку без всякого риска потерять деньги, потому что даже в том случае, если Вы проиграете, портал OlyBet вернет вам 25 евро. Новому пользователю необходимо создать себе конто на портале и для участия в кампании при регистрации ввести промокод UFC. После этого нужно всего лишь сделать ставку и дождаться поединка между Хабибом и Порье, который состоится уже в эту субботу.

Как сейчас выглядит файткард турнира?

Майн кард:

Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier

Edson Barboza - Paul Felder

Islam Makhachev - Davi Ramos

Curtis Blaydes - Shamil Abdurakhimov

Mairbek Taisumov - Carlos Diego Ferreira

Прелиминари кард

Ottman Azaitar - Teemu Packalén

Liana Jojua - Sarah Moras

Ранние прелиминари

Belal Muhammad - Takashi Sato

Nordine Taleb - Muslim Salikhov

Omari Akhmedov - Zak Cummings

Joanne Calderwood - Andrea Lee

По сообщению Mirror Sports, Хабиб Нурмагомедов заявил Конору Макгрегору, что тот еще очень нескоро заработает очередную встречу с Нурмагомедовым.

Встреча соперников состоялась в октябре прошлого года, когда Нурмагомедов успешно защитил свой титул UFC в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором болевым приёмом. После боя разгорелась потасовка, которая закончилась для обоих спортсменов штрафами и запретом на соревнования. После данного инцидента Макгрегор не принимал участия в соревнованиях,

Нурмагомедов же поборется за титул уже в эти выходные. Россиянин не планирует давать бывшему чемпиону второго шанса.

«Этот парень должен для начала вернуться и провести серию побед. 9-10 побед. Тогда мы будем драться,» - заявил Хабиб. «Я хочу сражаться с достойными противниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном или с одним из лучших спортсменов всех времен – Жоржем Сен – Пьером, если он захочет бороться. Я хочу сражаться с ними, а не с типом, который никогда не выиграет.»

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