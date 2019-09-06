Уже в эту субботу долгожданный бой UFC: Хабиб против Порье
Хабиб Нурмагомедов в эти выходные проведет первый бой за титул UFC после победы на Конором Макгрегором, с целью отстоять свой титул в бою с Дастином Порье. UFC 242 состоится в субботу, 7 сентября в Абу-Даби и обещает преподнести зрителям немало интересных моментов.
Хабиб выиграл схватку с борцом из Дублина в октябре прошлого года, после чего должен был выйти из серии игр из-за запрета на участие в соревнованиях, который он получил в ответ на последовавшую бою драку. За это время Порье получил статус «интерим» чемпиона в легком весе за победу над чемпионом в легком весе Максом Холловэем.
Букмекеры на стороне Нурмагомедова
Спортивный тотализатор OlyBet в данный момент прогнозирует победу Хабиба с коэффициентом 1,22 против 4,45 на победу Порье. Матч «Хабиб против Порье» - тот самый случай, когда есть возможность сделать свою первую спортивную ставку без всякого риска потерять деньги, потому что даже в том случае, если Вы проиграете, портал OlyBet вернет вам 25 евро. Новому пользователю необходимо создать себе конто на портале и для участия в кампании при регистрации ввести промокод UFC. После этого нужно всего лишь сделать ставку и дождаться поединка между Хабибом и Порье, который состоится уже в эту субботу.
Как сейчас выглядит файткард турнира?
Майн кард:
Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier
Edson Barboza - Paul Felder
Islam Makhachev - Davi Ramos
Curtis Blaydes - Shamil Abdurakhimov
Mairbek Taisumov - Carlos Diego Ferreira
Прелиминари кард
Ottman Azaitar - Teemu Packalén
Liana Jojua - Sarah Moras
Ранние прелиминари
Belal Muhammad - Takashi Sato
Nordine Taleb - Muslim Salikhov
Omari Akhmedov - Zak Cummings
Joanne Calderwood - Andrea Lee
По сообщению Mirror Sports, Хабиб Нурмагомедов заявил Конору Макгрегору, что тот еще очень нескоро заработает очередную встречу с Нурмагомедовым.
Встреча соперников состоялась в октябре прошлого года, когда Нурмагомедов успешно защитил свой титул UFC в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором болевым приёмом. После боя разгорелась потасовка, которая закончилась для обоих спортсменов штрафами и запретом на соревнования. После данного инцидента Макгрегор не принимал участия в соревнованиях,
Нурмагомедов же поборется за титул уже в эти выходные. Россиянин не планирует давать бывшему чемпиону второго шанса.
«Этот парень должен для начала вернуться и провести серию побед. 9-10 побед. Тогда мы будем драться,» - заявил Хабиб. «Я хочу сражаться с достойными противниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном или с одним из лучших спортсменов всех времен – Жоржем Сен – Пьером, если он захочет бороться. Я хочу сражаться с ними, а не с типом, который никогда не выиграет.»
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