Россия призналась в изменении базы по антидопингу. Муж директора лаборатории искал чистое место на диске(2)
Муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в ВАДА, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sports Integrity Initiаtive.
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