Россия призналась в изменении базы по антидопингу. Муж директора лаборатории искал чистое место на диске

Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ, пишет российское издание.

Российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Но комиссия, которая расследовала манипуляции, сочла данную причину неправдоподобной. Последние изменения были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.