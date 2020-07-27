Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов с российским паспортом, а также позволять им выступать под нейтральным флагом. По мнению Родченкова, страна ничему не научилась, поэтому должна понести наказание.

Интервью информатор давал по видеосвязи. Родченков надел шляпу и полностью закрыл лицо шарфом. Он признался, что поменял внешность и жесты, из-за чего его теперь невозможно узнать.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

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