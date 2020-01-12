Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

40-летний спортсмен попал в аварию, преодолев 276 км на седьмом участке.

Как следует из заявления организаторов, Гонсалвеш скончался в больнице, причиной смерти стала остановка сердца.

Сообщается, что вертолет прибыл на место ЧП всего через восемь минут после того, как стало известно об аварии.

Выступавший за Hero Motorsports Team Rally португалец шел на 46-м месте гонки.

Ралли, которое ранее было известно как "Париж-Дакар", в этом году впервые проводится в Саудовской Аравии.