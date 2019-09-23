Похоже, Россия обманула всех с допинг-пробами

• доступ до 30 июня 2019 года к физическим образцам проб из лаборатории, вызвавшим у WADA подозрение после изучения электронных данных.

Оба пункта Россия тоже выполнила. Первый — правда, с нарушением дедлайна (наши спецслужбы предъявили претензии к оборудованию экспертов, якобы не сертифицированному по российским законам), но WADA не пошло на принцип, закрыв глаза на срыв сроков.

Vereproov Foto: SERGEI KARPUKHIN/Reuters/Scanpix

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

Антидопинговым структурам было важнее получить информацию, после изучения и ратификации которой возвращение РУСАДА должно было стать окончательным.

Но зачем WADA эти данные?

1) Они хранят важные знания о российских спортсменах, их допинг-пробах и изменениях, которые вносились в базу. Любые странности и несовпадения могут превратиться в официальные доказательства манипуляций с конкретными пробами.

2) У WADA имелась копия базы, полученная от информатора, но требовался верифицированный источник информации, который Россия уже не могла бы не признать.

3) WADA было важно финализировать допинговый кейс России, предъявив конкретные доказательства по каждому ”затемненному” спортсмену. Уже сообщалось о 43 делах против россиян, еще 298 подозрительных случаях — только по итогам проверки базы данных.

В теории эта информация не могла повлиять на будущее российского спорта: все мутные истории — из прошлого; большинство токсичных спортсменов уже завершили карьеры (многие отбывают дисквалификацию и лишены медалей), а наказание за допинг-систему Россия уже понесла.

Если бы не один нюанс.

На этой неделе немецкий телеканал ARD (а потом и The Telegraph) выдали инсайд о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории. Якобы представленная в WADA база данных изменялась после 2017 года — когда Московская лаборатория находилась в ведении Следственного комитета России. Грозить это может чуть ли не отстранением от Олимпиады-2020 в Токио.

Позже информацию подтвердил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск: ”WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА. Теперь России дадут 3 недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных. Конечно, WADA должно вновь отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система”.

Допинг Фото: mirror.co.uk

Если все это правда, то что она значит?

Что изменения в электронную базу данных вносились уже после окончания допингового кейса из Сочи-2014 — по информации The Telegraph, в течение последних 18 месяцев. Здесь может подразумеваться что угодно: удаление компрометирующих фактов, подделка информации, заметание следов etc.

Зачем? Можно только гадать. Скрыть ранее неизвестные проблемы по топ-спортсменам? Уменьшить истинные масштабы манипуляций? Вывести из-под удара важные фигуры? В любом случае это сюжет, в который очень не хочется верить.

Для всего мира это станет очевидным сигналом: Россия продолжает махинации с допинг-пробами на государственном уровне и снова врет. А для российского спорта — катастрофой с предсказуемыми последствиями: отстранение или выборочный допуск до главных стартов, нейтральные статусы спортсменов, лишение права на проведение турниров.

По информации РУСАДА, проверка WADA продолжается до сих пор, а отчет о ее итогах появится не раньше ноября. Но и в нем не будет конкретных фамилий и нарушений — все решения по спортсменам будут принимать международные федерации.

Но возможно, каких-то промежуточных деталей можно ждать и сегодня на Исполкоме WADA в Токио — комитет по соответствию обещал представить отчет о деятельности Московской лаборатории.

И для нас это очень тревожное ожидание.

Текст: Sports.ru