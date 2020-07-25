Олимпийский чемпион найден мертвым в Подмосковье

В Подмосковье третьи сутки искали Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, который днём 22 июля ушёл в лес за грибами и не вернулся.

Ранее спасатели предполагали, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега.

Сегодня утром тело Александра Владимировича обнаружили без признаков жизни на поверхности воды.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.