NYT: Глава РУСАДА подтвердил манипуляцию с допинг-пробами в России

По мнению Гануса, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись" в России, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

Если сообщенная Ганусом информация, подтверждающая подозрения международных чиновников, соответствует действительности, она может осложнить работу российских властей, направленную на то, чтобы избежать новых наказаний со стороны международных антидопинговых служб, отмечает издание.

Допинговый скандал в России 2015 года

Из-за скандала 2015 года, связанного с обширной программой фальсификации проб на допинг, которая предположительно имела в РФ поддержку на государственном уровне, Россию отстранили от ряда международных спортивных соревнований, таких как зимние Олимпийские игры 2018 года.

В начале 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Однако 23 сентября агентство WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

Вследствие этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) тогда отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В сентябре 2019 года Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Решение о принятии новых спортивных санкций против РФ