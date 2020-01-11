Немецкого футболиста у берегов Австралии съели акулы

Эрика быстро подхватило стремительное течение и его унесло течением в море. Друзья предприняли оперативные попытки спасти футболиста, но их действия оказались безрезультатными.

На место происшествия были вызваны полиции, а также спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки несчастного. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не уточняется. "Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста.

Периодически в СМИ информации появляются новости о нападении акул на спортсменов, но эти истории не заканчиваются трагически. Акулы, как правило, обращают внимание на серферов и ныряльщиков, которые вторгаются в их пространство.