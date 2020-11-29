ФОТО И ВИДЕО: Крупная авария на этапе "Формулы-1" - взорвался болид

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 11-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал шестым.

Гонку не смогли завершить трое пилотов.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

На первом круге после столкновения с Квятом французский пилот "Хааса" Ромен Грожан влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонка была приостановлена, а француз - госпитализирован.

Сразу после возобновления гонки болид канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину. За два круга до финиша его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, идущий на тот момент третьим, сошел с дистанции из-за загоревшегося мотора.

На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. Всего в активе Хэмилтона 95 побед, что является лучшим результатом в истории.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.