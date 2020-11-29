ФОТО И ВИДЕО: Крупная авария на этапе "Формулы-1" - взорвался болид

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 11-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал шестым.
Гонку не смогли завершить трое пилотов.
На первом круге после столкновения с Квятом французский пилот "Хааса" Ромен Грожан влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонка была приостановлена, а француз - госпитализирован.
Сразу после возобновления гонки болид канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину. За два круга до финиша его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, идущий на тот момент третьим, сошел с дистанции из-за загоревшегося мотора.
На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. Всего в активе Хэмилтона 95 побед, что является лучшим результатом в истории.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Насколько богатым был Марадона при жизни