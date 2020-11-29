29.11.2020, 17:25

ФОТО И ВИДЕО | Гран-при Бахрейна "Формулы-1”: болид Грожана взорвался после столкновения с российским гонщиком

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Гонку выиграл Льюис Хэмилтон
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ФОТО И ВИДЕО | Гран-при Бахрейна "Формулы-1”: болид Грожана взорвался после столкновения с российским гонщиком
AFP

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бахрейна. Соревнования проходили на автодроме в Сахире, передает ТАСС. В самом начале гонка была на какое-то время остановлена из-за взрыва болида пилота ”Хааса” Ромена Грожана. Болид спортсмена вылетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 11-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал шестым.

Гонку не смогли завершить трое пилотов.

На первом круге после столкновения с Квятом французский пилот "Хааса" Ромен Грожан влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонка была приостановлена, а француз - госпитализирован.

Сразу после возобновления гонки болид канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину. За два круга до финиша его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, идущий на тот момент третьим, сошел с дистанции из-за загоревшегося мотора.

На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. Всего в активе Хэмилтона 95 побед, что является лучшим результатом в истории.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.

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