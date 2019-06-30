30.06.2019, 20:47

Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии". Это его 1-я победа в сезоне


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Max Verstappen
Max VerstappenFoto: XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Голландец Макс Ферстаппен стал победителем 9-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Пилот команды Rad Bull победил на домашней трассе Red Bull Ring. Голландец до последнего круга боролся с обладателем поул-позишн Шарлем Леклером из "Феррари" и опередил его на 2,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших финн Валттери Боттас, защищающий цвета "Мерседеса".

Победа в Гран-при Австрии стала для Ферстаппена 1-й в нынешнем сезоне. В общем зачете чемпионата мира он поднялся на 3-е место со 126 очками. Лидирует в зачете пилотов Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), 197 очков, на 31 балл отстает Боттас.

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