Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии". Это его 1-я победа в сезоне

Пилот команды Rad Bull победил на домашней трассе Red Bull Ring. Голландец до последнего круга боролся с обладателем поул-позишн Шарлем Леклером из "Феррари" и опередил его на 2,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших финн Валттери Боттас, защищающий цвета "Мерседеса".

Победа в Гран-при Австрии стала для Ферстаппена 1-й в нынешнем сезоне. В общем зачете чемпионата мира он поднялся на 3-е место со 126 очками. Лидирует в зачете пилотов Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), 197 очков, на 31 балл отстает Боттас.