Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии". Это его 1-я победа в сезоне
Голландец Макс Ферстаппен стал победителем 9-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Голландец Макс Ферстаппен стал победителем 9-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Пилот команды Rad Bull победил на домашней трассе Red Bull Ring. Голландец до последнего круга боролся с обладателем поул-позишн Шарлем Леклером из "Феррари" и опередил его на 2,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших финн Валттери Боттас, защищающий цвета "Мерседеса".
Победа в Гран-при Австрии стала для Ферстаппена 1-й в нынешнем сезоне. В общем зачете чемпионата мира он поднялся на 3-е место со 126 очками. Лидирует в зачете пилотов Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), 197 очков, на 31 балл отстает Боттас.
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