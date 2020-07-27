22-летняя латвийская штангистка приняла ислам

"Дорогие друзья, подписчики и все остальные! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу, это уважение — если вам нечего сказать, лучше молчите. Сегодня у меня особый день, потому что я стала мусульманкой", — объявила она.

26 июля в 15:48 она произнесла шахаду — исламскую декларацию веры — таким образом перейдя в ислам. Спортсменка поблагодарила всех, кто ее поймет и не бросит, и попросила всех не делиться больше ее фотографиями, где видны волосы или части тела — руки, ноги, горло. Свой пост она сопроводила хештегами #muslim, #hijab, #hijabgirl.

Весной этого года тяжелоатлетка объявила о помолвке. Ее жених — дискобол Моаз Мохаммед Ибрагим из Катара, с которым она познакомилась в его родном городе на соревнованиях.

Еще недавно влюбленные обменивались в Instagram совместными фотографиями. Например, 19 мая, в день рождения Кохи, Ибрагим опубликовал их совместное фото. "Как же я счастлив, что у меня есть ты. Много счастья в день рождения моей чудеcной, отличной, милой малышке. Ты действительно лучшее, что со мной когда-либо случалось, и я люблю тебя бесконечно", — написал он.

Именинница в ответ написала: "Дорогой! Я тебя так люблю! Ты лучший подарок в моей жизни".

Коха — двукратная чемпионка Европы среди взрослых. Весной прошлого года она защитила титул, завоеванный годом ранее. На ЧМ-2017 и ЧМ-2018 среди взрослых Коха завоевывала бронзовые медали.