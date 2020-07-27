27.07.2020, 09:58

22-летняя латвийская штангистка приняла ислам

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EST
22-летняя латвийская штангистка приняла ислам
Instagram

Латвийская звезда тяжелой атлетики Ребека Коха сообщила у себя в Instagram, что приняла ислам. Она опубликовала серию из четырех фотографий в хиджабе и удалила все старые фото, связанные с прежней жизнью.

"Дорогие друзья, подписчики и все остальные! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу, это уважение — если вам нечего сказать, лучше молчите. Сегодня у меня особый день, потому что я стала мусульманкой", — объявила она.

26 июля в 15:48 она произнесла шахаду — исламскую декларацию веры — таким образом перейдя в ислам. Спортсменка поблагодарила всех, кто ее поймет и не бросит, и попросила всех не делиться больше ее фотографиями, где видны волосы или части тела — руки, ноги, горло. Свой пост она сопроводила хештегами #muslim, #hijab, #hijabgirl.

Весной этого года тяжелоатлетка объявила о помолвке. Ее жених — дискобол Моаз Мохаммед Ибрагим из Катара, с которым она познакомилась в его родном городе на соревнованиях.

Еще недавно влюбленные обменивались в Instagram совместными фотографиями. Например, 19 мая, в день рождения Кохи, Ибрагим опубликовал их совместное фото. "Как же я счастлив, что у меня есть ты. Много счастья в день рождения моей чудеcной, отличной, милой малышке. Ты действительно лучшее, что со мной когда-либо случалось, и я люблю тебя бесконечно", — написал он.

Именинница в ответ написала: "Дорогой! Я тебя так люблю! Ты лучший подарок в моей жизни".

Коха — двукратная чемпионка Европы среди взрослых. Весной прошлого года она защитила титул, завоеванный годом ранее. На ЧМ-2017 и ЧМ-2018 среди взрослых Коха завоевывала бронзовые медали.

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Dear friends, followers and just everybody! I made a big decision in my life! And all I can tell is that I’m happy and thankful about it☺️I’m sure for myself that I did the right thing❤️ The only thing what I’m asking about is RESPECT and if you have nothing good to say you can leave and better remain silent!🙂 Today is a special day for me, because I became a Muslim🧕🏻 At 3:48pm I did the Shahada(which is a declaration of faith aka converting) and entered Islam🙏🏻 from here I believe that the new and beautiful chapter of my life can begin 🙌🏻😍🤩 ‼️As I’m a muslim now I would like to ask you to not post and share any pictures of me (if you have ofc) anywhere for a public use where is seen my hair and/or body(arms, neck, legs).‼️ Thanks to those who supports me and stays with me no matter what! Alhamdulillah, wishing you all the best and God bless all of you❤️ #muslim #hijab #hijabigirl #converting

A post shared by Rebeka Koha (@rebeka_koha) on

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