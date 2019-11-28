Звезда российского ММА проведет боксерский бой против штангиста

29 ноября в Москве пройдет бойцовское шоу, главным событием которого станет бой известного тяжеловеса ММА Александра Емельяненко с бывшим штангистом сборной России Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет по правилам бокса.
Соперники выйдут на ринг в 16-унцовых перчатках, которые минимизируют возможность тяжелого нокаута. Формат боя 4 раунда по 3 минуты.
Для Емельяненко это будет второй боксерский бой в карьере при 36 поединках по правилам ММА. Стронгмен Кокляев боев раньше никогда не проводил.
За сутки до боя прошла церемония взвешивания участников. 38-летний Емельяненко показал на весах 113 кг, 40-летний Кокляев значительно тяжелее соперника - 134 кг.
Большинство экспертов единодушны: несмотря на преимущество в массе, у Кокляева нет шансов на победу в этом бою. Поединок завершится тогда, когда это захочет Емельяненко.
Федерация бокса России выплатит победителю боя 1 млн рублей (примерно 14 200 евро). Проигравший получит в два раза меньше.
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