"Зато я не насилую женщин". Хабиб пояснил ситуацию с отсутствием российского флага

"Я ждал этот вопрос, - приводит слова Хабиба Life. - В отличие от некоторых людей, которые носят флаги, я не насилую женщин, не бью стариков. Представлять страну можно и не выходя с флагом - я это делаю по-своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать".

Ответ Нурмагомедова - прямой укол его сопернику по чемпионскому бою Конору Макгрегору. Во время своего недавнего визита в Москву ирландец упрекнул Хабиба: "Я вообще не уверен, что он представляет вашу страну, ведь он не поднимает флаг России".

Нурмагомедову был задан также вопрос относительно его повторного поединка с ирландцем. Встречаться с ним Хабиб, похоже, не желает. Правда, он назвал условие, при котором, такой бой возможен.

"Зачем реагировать на Макгрегора? Реванш? Пускай выиграет 10 боев в UFC, тогда проведем реванш", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что россиянин победил Макгрегора в октябре 2018 года. С тех пор ирландец не провел ни одного боя.

На турнире в Москве, который пройдет 9 ноября, Нурмагомедов будет секундировать двоюродному брату. Сам Хабиб следующий бой рассчитывает провести в следующем году.