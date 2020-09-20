20.09.2020, 05:50
Вы это видели? Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа
На бойцовском турнире АСА 111 в Москве 29-летний ингушский мастер смешанных единоборств Лом-Али Нальгиев (18-8) эффектно нокаутировал в первом раунде дагестанского легковеса Иманали Гамзатханова (11-4).
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