20.09.2020, 05:50

Вы это видели? Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа


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Вы это видели? Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа
ACA MMATASS

На бойцовском турнире АСА 111 в Москве 29-летний ингушский мастер смешанных единоборств Лом-Али Нальгиев (18-8) эффектно нокаутировал в первом раунде дагестанского легковеса Иманали Гамзатханова (11-4).

Нальгиев, лежа на спине, вырубил соперника ударом ноги в голову. 31-летний Гамзатханов не ожидал такого удара и рухнул как подкошенный.

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