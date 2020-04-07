07.04.2020, 15:50
Впечатляющее видео. Лучшие нокауты российских бойцов в UFC
Спортивная жизнь во время пандемии коронавируса замерла. Паузу в турнирах можно восполнить просмотром прошедших соревнований.
Спортивная жизнь во время пандемии коронавируса замерла. Паузу в турнирах можно восполнить просмотром прошедших соревнований.
Пресс-служба UFC Russia на своем канале в YouTube опубликовала подборку лучших нокаутов от российских бойцов.
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