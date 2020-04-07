Впечатляющее видео. Лучшие нокауты российских бойцов в UFC

rus.delfi.ee EST

Khabib Nurmagomedov Foto: Chris Young, AP

Спортивная жизнь во время пандемии коронавируса замерла. Паузу в турнирах можно восполнить просмотром прошедших соревнований.