07.04.2020, 15:50

Впечатляющее видео. Лучшие нокауты российских бойцов в UFC


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Khabib Nurmagomedov
Khabib Nurmagomedov Foto: Chris Young, AP

Спортивная жизнь во время пандемии коронавируса замерла. Паузу в турнирах можно восполнить просмотром прошедших соревнований.

Пресс-служба UFC Russia на своем канале в YouTube опубликовала подборку лучших нокаутов от российских бойцов.

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