Владимиру Кличко вернули три пояса, которые он проиграл Тайсону Фьюри
Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в поединке с Тайсоном Фьюри.
Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в поединке с Тайсоном Фьюри.
28 ноября 2015 года украинский тяжеловес проиграл 12-раундовый бой за пять чемпионских поясов британскому боксеру. Однако позже три международные боксерские организации (WBA, IBF и WBO) заказали для британца новые ремни, а украинцу вернули старые. Такой шаг стал признанием заслуг Кличко перед мировым боксом.
В ближайшие дни чемпионские пояса будут выставлены в Киеве на выставке-музее братьев Кличко, которая откроет двери для посетителей 10 июня, сообщает Sport.
В настоящий момент 44-летний Кличко-младший помогает 57-летнему Эвандеру Холифилду готовиться к бою против 53-летнего Майка Тайсона.
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