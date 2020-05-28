Владимиру Кличко вернули три пояса, которые он проиграл Тайсону Фьюри

28 ноября 2015 года украинский тяжеловес проиграл 12-раундовый бой за пять чемпионских поясов британскому боксеру. Однако позже три международные боксерские организации (WBA, IBF и WBO) заказали для британца новые ремни, а украинцу вернули старые. Такой шаг стал признанием заслуг Кличко перед мировым боксом.

В ближайшие дни чемпионские пояса будут выставлены в Киеве на выставке-музее братьев Кличко, которая откроет двери для посетителей 10 июня, сообщает Sport.

В настоящий момент 44-летний Кличко-младший помогает 57-летнему Эвандеру Холифилду готовиться к бою против 53-летнего Майка Тайсона.