ВИДЕО: Задушил и не отпускал. Жуткий эпизод на бойцовском турнире в России

Рефери попытался оттащить Абраамяна от соперника, но удалось это не сразу. Поведение армянского бойца вызвало недоумение в социальных сетях.

"Он должен получить пожизненный запрет", - считает один из пользователей "Твиттера". "Это неспортивное поведение. Он - убийца", - вторит другой.

Не менее любопытно развивались события и после боя. Как сообщает "Матч ТВ", турецкий боец Акдуман заявил, что в Самаре он не выступал. С кем дрался в Самаре Абраамян - не очень понятно.