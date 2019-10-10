ВИДЕО: Задушил и не отпускал. Жуткий эпизод на бойцовском турнире в России

Удивительный эпизод произошел в минувшие выходные на бойцовском турнире по смешанным единоборствам в Самаре. Армянин Рафаэль Абраамян удушающим приемом победил турка Батухана Акдумана.
Рефери попытался оттащить Абраамяна от соперника, но удалось это не сразу. Поведение армянского бойца вызвало недоумение в социальных сетях.
"Он должен получить пожизненный запрет", - считает один из пользователей "Твиттера". "Это неспортивное поведение. Он - убийца", - вторит другой.
Не менее любопытно развивались события и после боя. Как сообщает "Матч ТВ", турецкий боец Акдуман заявил, что в Самаре он не выступал. С кем дрался в Самаре Абраамян - не очень понятно.
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Видео с места убийства школьницы под Москвой
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит